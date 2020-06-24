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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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«Сумское НПО» выбилось из своего же графика погашения долгов по зарплате

Обновление графика погашения заработной платы и соблюдать его - такую задачу облгосадминистрация поставила перед руководством АО «Сумское НПО».

Во время заседания рабочей группы по вопросам погашения задолженности по заработной плате (денежного обеспечения), пенсий, стипендий и других социальных выплат рассматривали вопрос о крупнейшем должнике Сумщины и Украины по выплате заработной платы - АО «Сумское НПО».

Директор АО «СНПО» Владимир Забицкий сообщил, что в течение июня было выплачено долгов по заработной плате на сумму 2,3 млн грн.

«Согласно графику, мы до конца июля должны были погасить 10 млн грн, а погасили лишь 2,3. Но есть надежда, что за эту неделю мы погасим еще около 2 млн грн, - говорил он. - В августе будет представлен уточненный график погашения задолженности по заработной плате. Но к концу года мы не сможем подать реальный график для погашения всех 229 млн грн долга. Пока мы ориентируемся на 32 млн грн».

По результатам заседания руководству АО «Сумское НПО» было поручено обновить графики погашения заработной платы и обязательно соблюдать их.

Экономика Задолженность по зарплате
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