В Сумах в аварию попало такси Автопроисшествие произошло сегодня, около 8 часов утра, на улице Герасима Кондратьева.

Инспекторы выяснили, что водитель автомобиля Dacia Logan, двигаясь задним ходом, не убедился в безопасности своего маневра, после чего допустил наезд на припаркованный позади автомобиль Renault Logan. Транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы ДТП и составили на руководителя Dacia Logan админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.