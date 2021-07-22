В Сумах в аварию попало такси

Инспекторы выяснили, что водитель автомобиля Dacia Logan, двигаясь задним ходом, не убедился в безопасности своего маневра, после чего допустил наезд на припаркованный позади автомобиль Renault Logan. Транспортные средства получили механические повреждения.
Патрульные оформили материалы ДТП и составили на руководителя Dacia Logan админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.
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