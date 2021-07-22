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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:16256

В Сумах в аварию попало такси

Автопроисшествие произошло сегодня, около 8 часов утра, на улице Герасима Кондратьева.

Инспекторы выяснили, что водитель автомобиля Dacia Logan, двигаясь задним ходом, не убедился в безопасности своего маневра, после чего допустил наезд на припаркованный позади автомобиль Renault Logan. Транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы ДТП и составили на руководителя Dacia Logan админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.

Право Дтп
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6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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