Сожительнице Владимира Лукьяненко избрали меру пресечения Мера пресечения в виде залога избрана подозреваемой в причастности к незаконным сделкам с помещением гостиницы, принадлежал АО «Сумское НПО».

Меру пресечения в виде залога в сумме 190 320 гривен судом применено в отношении подозреваемого в причастности к незаконным сделкам с помещением гостиницы, которая принадлежала АО «Сумское НПО» и в дальнейшем был реализован по заниженной цене.

На подозреваемую возложены обязанности:

- прибывать к следователю (прокурору), следственного судьи, суда (в зависимости от стадии уголовного производства) по первому зову;

- не отлучаться за пределы определенного места жительства без разрешения следователя прокурора или суда (в зависимости от стадии уголовного производства);

- сообщать об изменении места жительства и работы;

- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти паспорт (и) или другой документ (ы) дает подозреваемому право на выезд за пределы Украины;

- воздержаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми.

Срок действия постановления - до 20 ч. 00 мин. 6 августа.

По материалам досудебного расследования подозреваемая в 2019 году приобрела помещения отеля без фактической уплаты до сих пор его полной стоимости, чем способствовала отчуждению имущества предприятия по заниженной цене и уклонения от исполнения судебных решений по уплате задолженности (ч. 5 ст. 27 / ч. 2 ст . 364-1, ч. 5 ст. 27 / ч. 3 ст. 382 УК Украины).