Сожительнице Владимира Лукьяненко избрали меру пресечения

Меру пресечения в виде залога в сумме 190 320 гривен судом применено в отношении подозреваемого в причастности к незаконным сделкам с помещением гостиницы, которая принадлежала АО «Сумское НПО» и в дальнейшем был реализован по заниженной цене.
На подозреваемую возложены обязанности:
- прибывать к следователю (прокурору), следственного судьи, суда (в зависимости от стадии уголовного производства) по первому зову;
- не отлучаться за пределы определенного места жительства без разрешения следователя прокурора или суда (в зависимости от стадии уголовного производства);
- сообщать об изменении места жительства и работы;
- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти паспорт (и) или другой документ (ы) дает подозреваемому право на выезд за пределы Украины;
- воздержаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми.
Срок действия постановления - до 20 ч. 00 мин. 6 августа.
По материалам досудебного расследования подозреваемая в 2019 году приобрела помещения отеля без фактической уплаты до сих пор его полной стоимости, чем способствовала отчуждению имущества предприятия по заниженной цене и уклонения от исполнения судебных решений по уплате задолженности (ч. 5 ст. 27 / ч. 2 ст . 364-1, ч. 5 ст. 27 / ч. 3 ст. 382 УК Украины).
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