На Сумщине ночью горело два авто

Сегодня, 22 июля, в 3:01 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании автомобиля ВАЗ-2121 по ул. Гастелло в г. Лебедин. О пожаре сообщил владелец, который увидел пламя из окна квартиры. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 5-й государственной пожарно-спасательной части.
Прибыв на место, пожарные установили, что огнем охвачено лакокрасочное покрытие, моторный отсек и салон легковушки. В 3:09 возгорание локализовали, а в 3:26 - потратив на тушение почти полтонны воды, полностью ликвидировали.
А в 3:15 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании микроавтобуса Volkswagen LT35 на территории дачного кооператива в урочище Барановка областного центра. На место происшествия был направлен дежурный караул 3-й государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что огонь охватил моторный отсек, салон автомобиля и колеса. В 3:46 пожар был локализован, а в 4:11 - полностью ликвидирован.
Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 9 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
15 июля в 3:19 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля «DADI SHUTTLE» по ул. Комарова...
9 июля в 7:49 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре легкового автомобиля ВАЗ-2107 вблизи автозаправочной станции на ул....
11 июля в 17:33 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании автомобиля Zaz «Vida» по проспекту Мира в...
8 июля в 18:00 в Службу спасения 101 поступило сообщение, что на автодороге «Сумы-Глухов» вблизи с. Котовка Путильской ОТГ горит...
Сообщение о том, что в селе Чаплиевка Шосткинской громады горит автомобиль ВАЗ-2101, поступило в службу спасения «101» от дежурного полиции...