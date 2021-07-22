На Сумщине ночью горело два авто Пожарные дважды ликвидировали возгорание автомобилей.

Сегодня, 22 июля, в 3:01 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании автомобиля ВАЗ-2121 по ул. Гастелло в г. Лебедин. О пожаре сообщил владелец, который увидел пламя из окна квартиры. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 5-й государственной пожарно-спасательной части.

Прибыв на место, пожарные установили, что огнем охвачено лакокрасочное покрытие, моторный отсек и салон легковушки. В 3:09 возгорание локализовали, а в 3:26 - потратив на тушение почти полтонны воды, полностью ликвидировали.

А в 3:15 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании микроавтобуса Volkswagen LT35 на территории дачного кооператива в урочище Барановка областного центра. На место происшествия был направлен дежурный караул 3-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огонь охватил моторный отсек, салон автомобиля и колеса. В 3:46 пожар был локализован, а в 4:11 - полностью ликвидирован.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 9 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.