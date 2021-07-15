На Сумщине взят под стражу подозреваемый в убийстве пасынка По ходатайству Ахтырской окружной прокуратуры решением суда 56-летнему подозреваемому в убийстве пасынка избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Речь идет о событии, которое произошло 17 июля в с. Олешня Ахтырского района. Во время распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт, в ходе которого отчим схватил нож и ударил им пасынка. От полученной травмы 40-летний потерпевший скончался на месте происшествия. Лишь утром подозреваемый осознал, что натворил и вызвал полицию.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.