На Сумщине взят под стражу подозреваемый в убийстве пасынка

Речь идет о событии, которое произошло 17 июля в с. Олешня Ахтырского района. Во время распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт, в ходе которого отчим схватил нож и ударил им пасынка. От полученной травмы 40-летний потерпевший скончался на месте происшествия. Лишь утром подозреваемый осознал, что натворил и вызвал полицию.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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