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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:01230

На Сумщине взят под стражу подозреваемый в убийстве пасынка

По ходатайству Ахтырской окружной прокуратуры решением суда 56-летнему подозреваемому в убийстве пасынка избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Речь идет о событии, которое произошло 17 июля в с. Олешня Ахтырского района. Во время распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт, в ходе которого отчим схватил нож и ударил им пасынка. От полученной травмы 40-летний потерпевший скончался на месте происшествия. Лишь утром подозреваемый осознал, что натворил и вызвал полицию.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Под стражу Убийство
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6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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