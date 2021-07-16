На Сумщине на пожаре травмированы 3 человека 22 июля в 00:46 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома в с. Даценковка на Лебединщине.

На место происшествия были направлены местную пожарную команду с. Бишкинь и отделение дежурного караула 5-й государственной пожарно-спасательной части, которому пришлось преодолеть расстояние в 24 км от г. Лебедин.

Прибыв на место вызова, пожарные установили, что огнем охвачено кровлю на площади до 50 кв. м, перекрытие на площади 48 кв. м и деревянные стены на площади до 70 кв. м. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенную хозяйственную постройку. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось дозаправлять от естественного водоема, который был расположен на расстоянии до 300 м от очага горения.

Еще до прибытия пожарных сын хозяйки и сосед самостоятельно вывели из горящего дома хозяйку. В результате возгорания женщину 1936 г.р. и мужчин 1972 и 1978 г.р. госпитализировали в Лебединскую центральную районную больницу.

В 1:17 возгорание локализовали, а в 1:40 - потратив на тушение почти 23 тонны воды, полностью ликвидировали.

Всего к ликвидации возгорания были привлечены 1 единица специальной техники и 6 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 1 автомобиль и 2 работника местной пожарной команды с. Бишкинь.