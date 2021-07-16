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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:09168

На Сумщине чуть больше 4% жителей уже привились двумя дозами вакцины против COVID-19

По состоянию на 22 июля в области сделано 118 070 прививок, вакцинировалось 74 413 человек, в том числе 43 657 пациентов - двумя дозами.

Об этом сообщила заместитель начальника управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Галина Хомета.

По ее словам, за вчера было проведено 4 395 прививок, в том числе двести тридцать шестой центрах массовой вакцинации населения. Из общего числа привитых: COVISHIELD – 14 696 человек, в том числе 14 656 одной дозой и 40 - двумя дозами. Вакциной COMIRNATY (Pfizer) сделано всего 34 428 прививок. Из них привилось 21 243 пациента, а 13 185 пациентов - двумя дозами. За вчера (21 июля) проведено 402 прививки. На этой неделе ожидается поставка 8190 доз данной вакцины.

Вакциной ASTRAZENECA проведено 27 688 прививок, привито 10 989 пациентов, в том числе двумя дозами – 16 699 человек. За вчера проведено 1552 прививки. 20 июля получено 3500 доз вакцины ASTRAZENECA, в ближайшее время ожидается прибытие еще 3510 доз, что полностью обеспечит потребность во второй дозе всех привитых первой дозой вакцинами COVISHIELD и ASTRAZENECA.

Вакциной CORONAVAC сделано 39 713 прививок, привилось 25 981 человек, в том числе 13 732 человека - двумя дозами. За вчера привился 1301 человек. 21 июля поступило 27 000 доз и осуществляется распределение с целью обеспечения всех пунктов прививки.

Вакциной MODERNA проведено всего 1545 прививок, за вчера привилось 1140 человек. 20 июля прибыло 29 400 доз для прививки организованных коллективов и всех желающих в центрах вакцинации населения.

Общество Вакцинация
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