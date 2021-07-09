В Сумах полиция задержала двух женщин, которые пошли на кражу ради красоты

Около 19.00 на пульт централизованного наблюдения Управления полиции охраны в Сумской области поступило сообщение о срабатывании кнопки «СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ ПОЛИЦИИ» в торговом центре города. Уже через две минуты, группа реагирования полиции охраны прибыла по указанному адресу.
Виновниками вызова стали две женщины. Прогуливаясь между полок торгового зала, они якобы рассматривали товар, но на самом деле незаметно положили вещи в свои сумки. Одна из них взяла 3 купальника, а другая прихватила с собой 4 упаковки краски для волос.
Окружающие этого не видели, но камеры видеонаблюдения зафиксировали факт кражи, и на выходе из магазина девушек уже ждала полиция.
Злоумышленницам 24 и 30 лет. Ранее они не имели проблем с законом. Сами женщины объясняют, что пошли на кражу, потому что хотелось хорошо выглядеть. Стоимость похищенного составляет около двух тысяч гривен.
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции. Правоохранители проводят проверку по данному факту, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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