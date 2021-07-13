На Сумщине полицейские задержали мужчину, который убил своего соседа

Происшествие произошло 21 июля в селе Водолаги Сумского района. Во время распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт, в ходе которого 62-летний мужчина нанес своему сопернику удар ножом. От полученных телесных повреждений 62-летний мужчина скончался на месте происшествия.
Сейчас сотрудники полиции уже задержали злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство». Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Во время распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт, в ходе которого отчим схватил нож и ударил им пасынка....
Отделением полиции №1 (г. Белополье) Сумского районного управления полиции ГУНП в Сумской области устанавливается местонахождение Череповского Петра Николаевича, 27.07.2003 г.р.,...
По ходатайству Шосткинской окружной прокуратуры решением суда 14 июля 44-летнему подозреваемому в убийстве дяди избрана мера пресечения в виде содержания...
На Сумщине сын разорвал на куски тело своей матери и разбросал части в лесу, а голову оставил себе, как сувенир....
По ходатайству Шосткинской окружной прокуратуры решением суда 12 июля 62-летнему подозреваемому в убийстве матери избрана мера пресечения в виде содержания...