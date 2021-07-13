На Сумщине полицейские задержали мужчину, который убил своего соседа Во время распития алкоголя между мужчинами внезапно возник конфликт. Чтобы доказать свою правоту, 62-летний ранее судимый мужчина схватился за нож.

Происшествие произошло 21 июля в селе Водолаги Сумского района. Во время распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт, в ходе которого 62-летний мужчина нанес своему сопернику удар ножом. От полученных телесных повреждений 62-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Сейчас сотрудники полиции уже задержали злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство». Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.