В сумской больнице будут делать КТ бесплатно. Но не всем Городской коммунальный компьютерный томограф заработал в Клинической больнице Святого Пантелеймона. Для пациентов Сумского района открылись новые возможности.

Клиническая больница Святого Пантелеймона числится в списке учреждений для госпитализации пациентов с COVID-19 и, как показал опыт работы с ковидными больными, наличие компьютерного томографа значительно упрощает диагностику осложнений коронавируса.

«Хорошо, что сейчас нет вспышки, но мы видим, что происходит у наших соседей и в Европе, поэтому готовимся к четвертой волне. И чтобы потом не было такого вала – мы сегодня уже будем готовы. Мы остались одной из девяти опорных больниц, где лечат COVID-19, поэтому, больным будет удобно: пациент поступает, мы делаем ему КТ-легких, и он сразу попадает на стационарное лечение, где врачу уже понятно, какое повреждение легких, оно или нет, и в зависимости от этого корректируется лечение», - сказал Владимир Поцелуев. Так же он отметил, что этот КТ будет очень удобным для диагностики инсультов.

Для кабинета КТ была проведена реконструкция здания поликлиники и сделана специальная достройка. Работы проводились на средства, предназначенные на социально-экономическое развитие регионов. Также были задействованы районные субвенции.

Томограф приобрели в лизинг по беспроцентному договору и обойдется он в 12,9 млн грн. Деньги нужно будет вернуть в течение 18 месяцев. Как сообщает директор КНП «Клиническая больница Святого Пантелеймона» Владимир Поцелуев, этот вариант стал самым приемлемым, так как не предусматривает дополнительных выплат, как в случае с кредитованием в банках, где сумма переплат могла исчисляться в миллионах гривен. Планируется, что деньги на погашение найдут в городском и районном бюджете, также для выплаты лизинга будут привлечены деньги НЗСУ.

Больше четырех месяцев ушло на получение всех необходимых разрешений для эксплуатации компьютерного томографа. Для работы на оборудовании прошли обучение четыре врача и четыре лаборанта. В дальнейшем такое количество персонала позволит обслуживать пациентов в круглосуточном режиме.

Исследования проводятся на аппарате Insitum 32 производства компании SinoVision. Это мультисрезовый компьютерный томограф на 32 среза для рутинных и углубленных диагностических обследований, малоинвазивных вмешательств под контролем КТ. Одной из особенностей рентгеновских сканеров компании SinoVision – это пониженная лучевая нагрузка, ускоренное сканирование с получением четкого и детального изображения, что позволяет выявлять мелкие патологические изменения в любой части организма человека. Исследование на томографе длится до 5 минут, если же с контрастом – около 20. Аппарат можно применять для диагностических исследований костно-мышечной системы, структур головного мозга, органов брюшной полости и малого таза, ангиографии магистральных и периферических кровеносных сосудов.

Владимир Поцелуев обещает, что ближайшее время для тех, кто проходит лечение в стационаре Клинической больницы Святого Пантелеймона с инсультами, хирургическими, онко заболеваниями и с COVID-19 диагностика будет бесплатной. Для остальных - планируют установить стоимость около 600 грн, что значительно ниже, чем в частных клиниках за подобное исследование.

Присутствующий на брифинге мэр Александр Лысенко сообщил, что для клинической больницы № 5 также уже закуплен компьютерный томограф. В планах покупка такого же диагностического оборудования для областного онкодиспансера.