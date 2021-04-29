Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 14:36317

В сумской больнице будут делать КТ бесплатно. Но не всем

Городской коммунальный компьютерный томограф заработал в Клинической больнице Святого Пантелеймона. Для пациентов Сумского района открылись новые возможности.

Клиническая больница Святого Пантелеймона числится в списке учреждений для госпитализации пациентов с COVID-19 и, как показал опыт работы с ковидными больными, наличие компьютерного томографа значительно упрощает диагностику осложнений коронавируса.

«Хорошо, что сейчас нет вспышки, но мы видим, что происходит у наших соседей и в Европе, поэтому готовимся к четвертой волне. И чтобы потом не было такого вала – мы сегодня уже будем готовы. Мы остались одной из девяти опорных больниц, где лечат COVID-19, поэтому, больным будет удобно: пациент поступает, мы делаем ему КТ-легких, и он сразу попадает на стационарное лечение, где врачу уже понятно, какое повреждение легких, оно или нет, и в зависимости от этого корректируется лечение», - сказал Владимир Поцелуев. Так же он отметил, что этот КТ будет очень удобным для диагностики инсультов.

Для кабинета КТ была проведена реконструкция здания поликлиники и сделана специальная достройка. Работы проводились на средства, предназначенные на социально-экономическое развитие регионов.  Также были задействованы районные субвенции.

Томограф приобрели в лизинг по беспроцентному договору и обойдется он в 12,9 млн грн. Деньги нужно будет вернуть в течение 18 месяцев. Как сообщает директор КНП «Клиническая больница Святого Пантелеймона» Владимир Поцелуев, этот вариант стал самым приемлемым, так как не предусматривает дополнительных выплат, как в случае с кредитованием в банках, где сумма переплат могла исчисляться в миллионах гривен. Планируется, что деньги на погашение найдут в городском и районном бюджете, также для выплаты лизинга будут привлечены деньги НЗСУ.

Больше четырех месяцев ушло на получение всех необходимых разрешений для эксплуатации компьютерного томографа. Для работы на оборудовании прошли обучение четыре врача и четыре лаборанта. В дальнейшем такое количество персонала позволит обслуживать пациентов в круглосуточном режиме.

Исследования проводятся на аппарате Insitum 32 производства компании SinoVision. Это мультисрезовый компьютерный томограф на 32 среза для рутинных и углубленных диагностических обследований, малоинвазивных вмешательств под контролем КТ. Одной из особенностей рентгеновских сканеров компании SinoVision – это пониженная лучевая нагрузка, ускоренное сканирование с получением четкого и детального изображения, что позволяет выявлять мелкие патологические изменения в любой части организма человека. Исследование на томографе длится до 5 минут, если же с контрастом – около 20. Аппарат можно применять для диагностических исследований костно-мышечной системы, структур головного мозга, органов брюшной полости и малого таза, ангиографии магистральных и периферических кровеносных сосудов.

Владимир Поцелуев обещает, что ближайшее время для тех, кто проходит лечение в стационаре Клинической больницы Святого Пантелеймона с инсультами, хирургическими, онко заболеваниями и с COVID-19 диагностика будет бесплатной. Для остальных - планируют установить стоимость около 600 грн, что значительно ниже, чем в частных клиниках за подобное исследование.

Присутствующий на брифинге мэр Александр Лысенко сообщил, что для клинической больницы № 5 также уже закуплен компьютерный томограф. В планах покупка такого же диагностического оборудования для областного онкодиспансера.

Общество CoVID-19 Компьютерная томография
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Эффективность CoronaVac исследовали в стране со штаммами-мутантами коронавируса
08.07.2021 21:15

Эффективность CoronaVac исследовали в стране со штаммами-мутантами коронавируса

В Чили исследовали эффективность китайской вакцины CoronaVac...

На Сумщине 24 случая заболевания коронавирусом: 6 летальных (подробности)
25.06.2021 09:19

На Сумщине 24 случая заболевания коронавирусом: 6 летальных (подробности)

По состоянию на 25 июня 2021 в Сумской 77792 случаев заболевания коронавирусной инфекцией...

На Сумщине добавилось 14 случаев заболевания коронавирусом (подробности)
21.06.2021 09:39

На Сумщине добавилось 14 случаев заболевания коронавирусом (подробности)

По состоянию на 21 июня 2021 в Сумской 77707 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

На Сумщине закончилась вакцина от коронавируса для желающих прививаться первой дозой
18.05.2021 20:19

На Сумщине закончилась вакцина от коронавируса для желающих прививаться первой дозой

На Сумщине закончилась вакцина от COVID-19 для тех, кто желает прививаться первой дозой. Около тысячи доз, оставшихся, предназначенные для повторной...

Украинцы смогут путешествовать в Турцию без ПЦР-теста
29.04.2021 16:58

Украинцы смогут путешествовать в Турцию без ПЦР-теста

Для украинских путешественников с 15 мая изменились правила въезда в Турцию....

Новости

На Сумщине 78 258 случаев заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 08:55
Горячую воду обещают дать сумчанам 23 июля
19.07.2021 11:14
В Сумах заводчане митингуют под судом
Сегодня 15:37
На Сумщине на пожаре травмированы 3 человека
Сегодня 15:34
В Сумах полиция задержала двух женщин, которые пошли на кражу ради красоты
Сегодня 15:00
На Сумщине полицейские задержали мужчину, который убил своего соседа
Сегодня 14:50
В сумской больнице будут делать КТ бесплатно. Но не всем
Сегодня 14:36
Сумские энергетики отсудили у водоканала полмиллиона гривен
Сегодня 14:20
Для жителей 12-го микрорайона в Сумах организован подвоз технической воды
Сегодня 13:43
В Сумской ОГА появилось еще одно управление
Сегодня 13:40
В Сумах за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетней дали 5 лет
Сегодня 13:18
В Сумах разыграли Летний кубок Теннисной академии
Сегодня 13:07
view counter

Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

Статьи

Валерій Партала: Моя справа – помста Бови за наші антикорупційні розслідування
Сегодня 09:33
Почему можно заболеть коронавирусом после вакцинации
Вчера 16:49
Неочікуваний лідер: експерти назвали партію з найвищою активністю на Сумщині
Вчера 13:33
С каждым годом на ремонт тротуаров в Сумах выделяют все меньше денег
20.07.2021 16:58
Україна відкриває останній – 5-й етап вакцинації населення проти COVID-19
20.07.2021 12:26
У Сумах посилюють контроль за перебуванням неповнолітніх поза домівкою в нічний час
20.07.2021 11:44
Невероятные приключения ахтырского журналиста в Риме на ЕВРО-2020
20.07.2021 07:16
"Пятеро СБУшников обмывали звание на границе с Россией": детали нападения на пограничников на Сумщине
19.07.2021 18:32
На Сумщине повысились коронавирусные показатели (итоги недели)
19.07.2021 13:37
Украинский язык в туризме и культуре стал обязательным
16.07.2021 17:15
Виктор Ющенко построил огромную резиденцию под Киевом. Ее окружает защитный ров и болото
16.07.2021 13:45
Бова прийшов і намагався тиснути на суд!
16.07.2021 12:36
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.