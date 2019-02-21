Губернатор Сумщины хочет еще больше замов Во время пресс конференции глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий, отвечая на вопрос журналистов, рассказал, по каким критериям выбирает людей в команду, с которой будет работать над развитием Сумской области.

«Первые задачи, которые поставил перед собой это создание новых рабочих мест и развитие Сумщины. Для этого необходимо иметь, в первую очередь, серьезную команду, - отметил Дмитрий Живицкий. – В команду я собираю людей, опыт сотрудничества с которыми давал результаты. С кем сотрудничал в области, с кем был положительный опыт сотрудничества в министерствах. Вы увидите и уже знакомые, и новые лица».

В частности, как сообщил глава облгосадминистрации, вернулся к работе, но пока в статусе советника, бывший начальник отдела продвижения и туризма Юрий Гладенко. Он снова будет заниматься вопросами развития туризма.

Также в команде среди советников есть земляки, которые успешно работали в Киеве и сейчас согласились вернуться в Сумскую область, есть и переселенцы с Донбасса. Есть среди советников и заместители министров, и эксперты по цифровизации, региональному развитию, привлечению инвестиций.

«В ближайший круг моей команды входят люди, которых я знаю, и уверен в их профессионализме и порядочности», - отметил Дмитрий Живицкий.

Он не собирается увольнять профессиональные кадры, которые работают на развитие области. Он поручил руководителям структурных подразделений до 1 сентября «подтянуть хвосты». Каждому поставлены конкретные задачи. И если они не будут выполнены, то будут приниматься кадровые решения и решения по реорганизации некоторых структурных подразделений.

«Я уверен в том, что наибольший результат дает изменение правил. И одни и те же люди в разных условиях дают разный результат», - подчеркнул глава облгосадминистрации.

Что касается заместителей глав облгосадминистрации, то теперь поданы на согласование в Кабмин три кандидатуры. Дмитрий Живицкий надеется, что через месяц-два будет иметь трех новых замов. А о тех, что сегодня работают, а именно Тарас Савченко, Вячеслав Печененко и Виктории Медвидь, сказал так: «Я увидел, что это профессиональные люди, но нужно определенное время, чтобы понять, сможем ли мы сработаться или нет».