Сумские энергетики отсудили у водоканала полмиллиона гривен ООО «Энера Сумы» отсудило у КП «Горводоканал» Роменского городского совета почти полмиллиона гривен за поставки электроэнергии.

В Хозяйственный суд Сумской области с иском о взыскании 459 тыс. грн к коммунального предприятия «Горводоканал» Роменского городского совета обратилось ООО «Энера Сумы». Исковые требования обоснованы ненадлежащим исполнением ответчиком заключенного между сторонами договора о поставках электрической энергии потребителю.

Истец обосновывает исковые требования тем, что им ответчику была поставлена электрическая энергия, ответчиком электрическую энергию было принято, однако ее не оплачено, что и стало причиной обращения в суд. Указанные обстоятельства признаются сторонами в заявлениях по сути и подтверждены истцом надлежащими и допустимыми доказательствами.

Согласно ст. 526, ст. 530 ГК Украины и ст. 193 ГК Украины обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота и иными обычно предъявляемыми требованиями. Если в обязательстве установлен срок его выполнения, то оно подлежит исполнению в этот срок.

Суд решил исковые требования ООО «Энера Сумы» в КП «Горводоканал» Роменского городского совета о взыскании 445 тыс. грн удовлетворить.