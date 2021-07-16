В Сумах за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетней дали 5 лет За сексуальное насилие в отношении несовершеннолетней сумчанин приговорен к 5 годам лишения свободы.

36-летний сумчанин приговором Заречного районного суда г. Сумы признан виновным в совершении сексуального насилия в отношении несовершеннолетней и приговорен к 5 годам лишения свободы (ч. 3 ст. 153 УК Украины).

В ходе следствия установлено и доказано в суде, что 26 июля 2020 года около 21.30 в г. Сумы 15-летняя девушка увидела, как за ней наблюдает взрослый человек со спущенными штанами. Несовершеннолетняя пыталась убежать, однако тот догнал ее, схватил и повалил на землю. Когда на крик девушки прибежали прохожие, нападающий с места происшествия скрылся. Однако уже через несколько минут его задержали сотрудники полиции, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.