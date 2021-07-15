«Виктория» представила новичков команды

В новом сезоне за команду будут выступать 9 новых футболистов:
- Василий Билый, 31 год, защитник, предыдущие команды «Нива», «Оболонь-Бровар»;
- Александр Воробей, 26 лет, голкипер, выступал за «Агробизнес», «ВПК-Агро»;
- Владислав Зрибняк, 25 лет, полузащитник, играл за «Альянс», ФК «Сумы»;
- Дмитрий Ульянов, 27 лет, защитник, выступал за «Краматорск», «Николаев»;
- Александр Литвиненко, 30 лет, вратарь, играл за «Полесье». «Альянс»;
- Вадим Шаврин, 33 года, нападающий, играл за «Авангард», ФК «Сумы»;
- Юрий Бровченко, 33 года. Защитник, выступал за «Днепр-1», «Оболонь-Бровар»;
- Максим Чеглов, 21 год, полузащитник, предыдущие клуба «Энергия», ФК «Сумы»;
- Евгений Зубейко, 31 год, защитник, играл за «Минск», «Черноморец».
По словам президента клуба Сергея Бондаренко, перед командой стоит задача – выход в первую лигу. Перед клубом – после завершения судебных дел начать реконструкцию стадиона, в том числе поля.
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