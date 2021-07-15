«Виктория» представила новичков команды Сегодня, 22 июля, в Сумах на стадионе «Юбилейный» ФК «Виктория» из Николаевки представил новичков команды.

В новом сезоне за команду будут выступать 9 новых футболистов:

- Василий Билый, 31 год, защитник, предыдущие команды «Нива», «Оболонь-Бровар»;

- Александр Воробей, 26 лет, голкипер, выступал за «Агробизнес», «ВПК-Агро»;

- Владислав Зрибняк, 25 лет, полузащитник, играл за «Альянс», ФК «Сумы»;

- Дмитрий Ульянов, 27 лет, защитник, выступал за «Краматорск», «Николаев»;

- Александр Литвиненко, 30 лет, вратарь, играл за «Полесье». «Альянс»;

- Вадим Шаврин, 33 года, нападающий, играл за «Авангард», ФК «Сумы»;

- Юрий Бровченко, 33 года. Защитник, выступал за «Днепр-1», «Оболонь-Бровар»;

- Максим Чеглов, 21 год, полузащитник, предыдущие клуба «Энергия», ФК «Сумы»;

- Евгений Зубейко, 31 год, защитник, играл за «Минск», «Черноморец».

По словам президента клуба Сергея Бондаренко, перед командой стоит задача – выход в первую лигу. Перед клубом – после завершения судебных дел начать реконструкцию стадиона, в том числе поля.