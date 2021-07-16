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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:27254

На Сумщине четвероногий помощник пограничников помог выявить наркотики

21 июля пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через границу наркотического вещества.

Во время досмотра рейсового автобуса, который следовал из Херсона в Москву, на одного за пассажиров, гражданина Украины, сработал обученный на поиск наркотических средств служебный пес пограничников.

Тщательно проверив содержимое карманов верхней одежды мужчины, пограничники совместно с таможенниками в пачке с сигаретами выявили сверток с веществом белого цвета весом около 3 г. Во время беседы 42-летний мужчина подтвердил, что обнаруженное у него вещество - метамфетамин.

Сейчас найденное вещество изъято для экспертизы. Работники Национальной полиции проводят неотложные оперативно-следственные действия с целью установления всех обстоятельств приостановленных уголовных правонарушений, ответственность за которое предусмотрена ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) и ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК Украины.

Право Наркотики Пограничники
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