В Ромнах пожарные ликвидировали возгорание квартиры

На место происшествия был направлен дежурный караул 19-й государственной пожарно-спасательной части и автолестница.
На момент прибытия подразделений огонь уже охватил стены на площади 9 кв. м, кровать, и вещи домашнего обихода. Существовала угроза распространения огня на весь жилой дом. Из-за сильного задымления, пожарные работали в аппаратах для защиты органов дыхания.
В 9:56 пожар удалось локализовать, а в 9:59 - полностью ликвидировать.
По предварительным данным, допустимая причина возгорания неосторожность при курении.
Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 7 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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