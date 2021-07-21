В Ромнах пожарные ликвидировали возгорание квартиры 21 июля в 9:49 в Службу спасения «101» поступила информация о сильном задымлении на четвертом этаже в девятиэтажном жилом доме по ул. Горького в г. Ромны.

На место происшествия был направлен дежурный караул 19-й государственной пожарно-спасательной части и автолестница.

На момент прибытия подразделений огонь уже охватил стены на площади 9 кв. м, кровать, и вещи домашнего обихода. Существовала угроза распространения огня на весь жилой дом. Из-за сильного задымления, пожарные работали в аппаратах для защиты органов дыхания.

В 9:56 пожар удалось локализовать, а в 9:59 - полностью ликвидировать.

По предварительным данным, допустимая причина возгорания неосторожность при курении.

Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 7 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.