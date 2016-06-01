В Сумской ОГА появилось еще одно управление В Сумской облгосадминистрации восстановили управление оборонной работы, обеспечения законности и правопорядка.

Об этом во время пресс конференции сообщил глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.

По его словам, Сумская область является пограничной, имеет самую большую по протяженности государственную границу с Российской Федерацией. Поэтому одной из основных задач органов власти является налаживание эффективной территориальной обороны.

«Создание в облгосадминистрации отдельного подразделения - управления оборонной работы, обеспечения законности и правопорядка - одно из первых управленческих решений, принятых мной на этом посту. Издано соответствующее распоряжение, - сказал Дмитрий Живицкий. - Основной задачей этого структурного подразделения является коммуникация с воинскими частями, военкоматами, Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины для налаживания эффективной оборонной работы в области».