В Сумской ОГА появилось еще одно управление

Об этом во время пресс конференции сообщил глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.
По его словам, Сумская область является пограничной, имеет самую большую по протяженности государственную границу с Российской Федерацией. Поэтому одной из основных задач органов власти является налаживание эффективной территориальной обороны.
«Создание в облгосадминистрации отдельного подразделения - управления оборонной работы, обеспечения законности и правопорядка - одно из первых управленческих решений, принятых мной на этом посту. Издано соответствующее распоряжение, - сказал Дмитрий Живицкий. - Основной задачей этого структурного подразделения является коммуникация с воинскими частями, военкоматами, Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины для налаживания эффективной оборонной работы в области».
Ежедневные брифинги в Сумской облгосадминистрации по ситуации с заболеванием коронавирусной инфекцией на Сумщине отменили.... 1
Глава Сумской ОГА Роман Грищенко подписал распоряжение об объявлении конкурса на занятие вакантной должности директора департамента защиты окружающей среды и...
Це єдиний верифікований Сумською обласною державною адміністрацією Telegram-канал, де буде оперативно розміщуватися інформація про поточну ситуацію та останні оперативні дані...
Для запобігання розповсюдження коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні оголошено карантин з 12 березня по 3 квітня. На період карантину громадян...
Сегодня, 1 июня, состоялся брифинг руководителя аппарата облгосадминистрации Дмитрия Живицкого, на котором он анонсировал начало обсуждение вопроса обновления сайта Сумской...