В Сумах снова обещают начать ремонт художественного музея Облгосадминистрация на сессию областного совета выносит вопрос о выделении средств на систему водоотвода Сумского областного художественного музея имени Никанора Онацкого.

Об этом заявил глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий во время пресс конференции 21 июля.

«Наш художественный музей является одним из самых богатых в Украине по количеству и ценности фондов. Это уникальные картины, скульптурные работы, фарфор. Но, к сожалению, эти произведения искусства хранятся в помещениях, требующих реконструкции. А система водоотведения - это выгребная яма, которой 100 лет. Поэтому мы надеемся, что депутаты областного совета выделят средства на систему водоотведения из областного природоохранного фонда», - говорил глава облгосадминистрации.

По его словам, за счет выделенных средств сейчас необходимо сделать в музее централизованное водоотведение.

«Хочется, чтобы в этом году хотя бы эти работы были выполнены, - подчеркнул Дмитрий Живицкий. - Также мы с Сумским городским головой договорились о том, что из городского бюджета они предоставят субвенцию на обустройство внутренних сетей и санитарных комнат в музее».