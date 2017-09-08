В Сумах снова обещают начать ремонт художественного музея

Об этом заявил глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий во время пресс конференции 21 июля.
«Наш художественный музей является одним из самых богатых в Украине по количеству и ценности фондов. Это уникальные картины, скульптурные работы, фарфор. Но, к сожалению, эти произведения искусства хранятся в помещениях, требующих реконструкции. А система водоотведения - это выгребная яма, которой 100 лет. Поэтому мы надеемся, что депутаты областного совета выделят средства на систему водоотведения из областного природоохранного фонда», - говорил глава облгосадминистрации.
По его словам, за счет выделенных средств сейчас необходимо сделать в музее централизованное водоотведение.
«Хочется, чтобы в этом году хотя бы эти работы были выполнены, - подчеркнул Дмитрий Живицкий. - Также мы с Сумским городским головой договорились о том, что из городского бюджета они предоставят субвенцию на обустройство внутренних сетей и санитарных комнат в музее».
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