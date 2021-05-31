В Сумах разыграли «Летний кубок Теннисной академии»

На кортах Теннисной Академии завершились соревнования, в которых принимали участие спортсмены из Харькова, Северодонецка и Сум.
Девушки. Личный разряд: 1 место - Кисилева Звездная (Харьков), 2 место - Гриценко София (Сумы), 3 место - Соловей Екатерина (Сумы).
Парный разряд: 1 место - Кисилева Зоряна / Боровицкая Анна (Харьков), 2 место - Соловей Екатерина / Мальована Ангелина (Сумы), 3 место - Гриценко София / Кравцова Полина (Сумы / Северодонецк).
Юноши. Личный разряд: 1 место - Давыдов Денис (Харьков), 2 место - Лемишко Матвей (Сумы), 3 место - Николаенко Никас (Харьков).
Парный разряд: 1 место - Давыдов Денис / Николаенко Никас (Харьков), 2 место - Лемишко Матвей / Вардаев Михаил (Сумы), 3 место - Коваленко Богдан / Тарасенко Денис (Сумы).
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