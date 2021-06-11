На Сумщине поймали нелегального лесоруба Под процессуальным руководством Кролевецкого отдела Конотопской окружной прокуратуры сообщено о подозрении местному жителю, который незаконно срубил 46 деревьев (4 ст. 246 УК Украины).

По данным следствия, мужчина в апреле 2021 года в защитной лесополосе, расположенной вдоль автодороги Кролевец - Добротово, без соответствующего разрешения срубил 46 деревьев породы «акация». Согласно заключению специалистов, окружающей среде причинен ущерб в размере 230 тыс. грн.

Досудебное расследование осуществляется отделением полиции № 1 (г. Кролевец) Конотопского районного отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, что согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.