На Сумщине поймали нелегального лесоруба

По данным следствия, мужчина в апреле 2021 года в защитной лесополосе, расположенной вдоль автодороги Кролевец - Добротово, без соответствующего разрешения срубил 46 деревьев породы «акация». Согласно заключению специалистов, окружающей среде причинен ущерб в размере 230 тыс. грн.
Досудебное расследование осуществляется отделением полиции № 1 (г. Кролевец) Конотопского районного отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры.
Напомним, что согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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