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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине поймали нелегального лесоруба

Под процессуальным руководством Кролевецкого отдела Конотопской окружной прокуратуры сообщено о подозрении местному жителю, который незаконно срубил 46 деревьев (4 ст. 246 УК Украины).

По данным следствия, мужчина в апреле 2021 года в защитной лесополосе, расположенной вдоль автодороги Кролевец - Добротово, без соответствующего разрешения срубил 46 деревьев породы «акация». Согласно заключению специалистов, окружающей среде причинен ущерб в размере 230 тыс. грн.

Досудебное расследование осуществляется отделением полиции № 1 (г. Кролевец) Конотопского районного отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, что согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Общество Вырубка деревьев
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головний тренер ФК "Альянс"

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