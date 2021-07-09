В Сумах мать с сыном украли сумку из банка

Выяснилось, что двое граждан, мужчина и женщина, воспользовавшись отсутствием владельца и других посторонних лиц, похитили из помещения банка женскую сумку, в которой находился мобильный телефон и другие личные вещи.
Просмотрев камеры видеонаблюдения, инспекторы установили приметы вероятных воров и начали их поиски. Впоследствии, на площади Покровской, полицейские увидели похожих по описанию граждан. Во время проведения поверхностной проверки у них были обнаружены вещи, которые находились в сумке. 55-летняя женщина и ее 21-летний сын показали место, куда выбросили похищенную сумку.
Стражи порядка задержали граждан и вызвали следственно-оперативную группу. По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 (Кража, совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц) УК.
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