В Сумах ДТП на Лебединской

Прибыв по указанному адресу, инспекторы огородили место происшествия и предварительно выяснили, что 24-летний водитель автомобиля Hyundai Tucson, выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем Great Wall.
Вследствие ДТП транспортные средства получили механические повреждения.
Патрульные оформили материалы ДТП и составили на руководителя автомобиля Hyundai Tucson админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.
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