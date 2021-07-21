В Сумах ДТП на Лебединской 21 июля около 16.30 патрульные получили сообщение о ДТП, которое произошло на улице Лебединской.

Прибыв по указанному адресу, инспекторы огородили место происшествия и предварительно выяснили, что 24-летний водитель автомобиля Hyundai Tucson, выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем Great Wall.

Вследствие ДТП транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы ДТП и составили на руководителя автомобиля Hyundai Tucson админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.