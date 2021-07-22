На Сумщине 78 258 случаев заболевания коронавирусом (подробности)

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 37 человек (Белопольский район - 1, Кролевецкий район - 2, Лебедин - 2, Лебединский район - 1, Ахтырка - 1, Середина-Будский район - 5, Сумы - 16, Сумской район - 1, Тростянецкий район - 4, Шостка - 4).
За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1336 летальных случая, из них за минувшие сутки - 1 (Сумской район - 1).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 76610 человек, из них за минувшие сутки - 9 (Конотоп - 1, Конотопский район - 1, Лебедин - 1, Лебединский район - 1, Сумы - 1, Тростянецкий район - 4).
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