Ученица Сумской школы №27 открыла астероид В рамках международной кампании по поиску астероидов, организованной International Astronomical Search Collaboration (IASC), участница команды AstroSumy Евгения Крючкова открыла астероид 2021 DQ7.

Кампания длилась с 5 по 30 марта 2021 года. Вместе с Евгенией в команде работали и другие ученики школы №27: Эдуард Волкогон, Валерия Крапивна и Тимофей Пташенчук, а также ученик 6 класса Сумской школы №7 Андрей Кожемякин вместе с папой Сергеем Кожемякиным. Представитель AstroSumy занимался коммуникации с IASC, координацией работы участников и дублирующей проверкой изображений. Организацией работы учащихся, обработкой изображений занимались также учительница физики и астрономии Ирина Шевченко и астроном-любитель Александр Мельник, пишет AstroSumy.

Астероид был открыт Евгенией на изображениях, полученных в обсерватории Pan-STARRS1 16 февраля. Тогда астероид получил код команды ASU0403. Позже стало известно, что он был принят командой IASC, а его измерения были отправлены в Центр малых планет (Minor Planet Center, MPC). В MPC астероид получил предварительный код P11ds1T. Дублирующую проверку набора изображений Евгении и корректировки ее отчета выполнял я.

О подтверждении астероида ASU0403 стало известно в июле из отчета, направленного координаторами IASC. Вторая команда из Украины Kovtuny Educational Complex Zolotonosha District, которая участвовала в кампании, также открыла два астероида. Подтверждение астероида означает нахождение в базе MPC других наблюдений того же объекта. О соответствии наблюдений говорят совпадение орбит, вычисленных на базе одиночных наблюдений.

Анимация движения астероида 2021 DQ7 на снимках из обсерватории Pan-STARRS1. Цвета инвертированные.

После подтверждения ASU0403 получил временный код 2021 DQ7. По этому коду можно найти полную информацию о нем на сайте MPC.

2021 DQ7 - астероид главного пояса. Его орбита находится между орбитами Марса и Юпитера. После открытия он наблюдался также в апреле. В базе MPC также были найдены его наблюдения начиная с 2011 года. В общем астероид наблюдался 54 раза в течение 5 противостояний. Это позволило точно определить его орбиту, о чем свидетельствует нулевая неопределенность (uncertainty). Расстояние астероида от Солнца меняется от 2.2 до 2.9 астрономических единиц. Период его обращения вокруг Солнца составляет 4 года.

По правилам IASC, участник, открывший астероид может назвать его своим именем, когда он получит постоянный код. И хотя его получение является длительным процессом, такое открытие уже сейчас является значительным достижением для Евгении и всей команды. То, что изображение с новым астероидом достались именно Евгении - чистая случайность. Но для того, чтобы открыть астероид, необходимо тщательно работать.