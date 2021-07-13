На Сумщине 6 центров вакцинации будут работать 7 дней в неделю

На Сумщине центры массовой вакцинации будут работать 7 дней в неделю в Конотопе, Ромнах, Ахтырке, Шостке и два в Сумах (ул. Ильинская, 48-50 и ул. Привокзальная, 3а).
Главам громад было поручено обеспечить подвоз желающих вакцинироваться к этим центрам.
Украина открывает последний - 5-й этап вакцинации населения против COVID-19, на котором будут прививать всех желающих в возрасте от 18 лет.
Запись в очередь через сайт или мобильное приложение «Дія» перестает работать.
Записаться на вакцинацию можно в пункты прививок, которые действуют в большинстве учреждений первичной медицинской помощи, позвонив в регистратуру. Также по телефону или онлайн можно зарегистрироваться на прививку в центры вакцинации.
Прививки осуществляют вакцинами Comirnaty / Pfizer-BioNTech, CoronaVac / Sinovac Biotech, AstraZeneca (Covishield, SKBio) и Moderna.
Люди, которые не могут самостоятельно передвигаться, могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации домой по телефону контакт-центра МЗ 0800 60 20 19 или через своего семейного врача.
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