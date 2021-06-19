Мэр Сум снова обманул: на Боровую нет денег

На тот момент было сделано средним текущим ремонтом примерно половина из 600-метровой улицы. После этого дорожники уехали с объекта. А на прошлой неделе вернулись, но только для того, чтобы сделать ямочный ремонт второй половины, как они делали в течение последних нескольких лет.
В КП «Дорремстрой» ответили, что все вопросы к заказчику – департаменту инфраструктуры города, который выделяет средства крайне экономно, и мэру города. Однако все попытки добиться комментария у указанных чиновников, успехи пока не имели…
Напомним: дорогу на Боровой начали готовить к ремонту еще год назад, поменяв бордюры на трети улицы. Тогда мэр Сум в рамках предвыборной кампании обещал, что Боровую (хотя бы половину) сделают в том таки 2020 году…
Департамент инфраструктуры города провел открытые торги на капитальный ремонт дороги по ул. 20 лет Победы, на участке от ул. Петропавловской...
КП «Дорремстрой» продолжает ремонт дорог и тротуаров в Сумах....
Сегодня, 25 июня, работники КП «Дорремстрой» завершают ремонт первой половины дороги на ул. Боровая....
В пятницу, 25 июня, с 7:00 до 17:00 автобус № 58А будет курсировать по частично измененной схеме....
50 млн гривен, которые планировали потратить на ремонт проспекта Михаила Лушпы в этом году, у города забрали....