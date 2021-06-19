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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Мэр Сум снова обманул: на Боровую нет денег

Три недели назад мэр Сум Александр Лысенко перед камерами обещал, что в этом году завершат ремонт дороги на ул. Боровой, где ездит общественный транспорт.

На тот момент было сделано средним текущим ремонтом примерно половина из 600-метровой улицы. После этого дорожники уехали с объекта. А на прошлой неделе вернулись, но только для того, чтобы сделать ямочный ремонт второй половины, как они делали в течение последних нескольких лет.

В КП «Дорремстрой» ответили, что все вопросы к заказчику – департаменту инфраструктуры города, который выделяет средства крайне экономно, и мэру города. Однако все попытки добиться комментария у указанных чиновников, успехи пока не имели…

Напомним: дорогу на Боровой начали готовить к ремонту еще год назад, поменяв бордюры на трети улицы. Тогда мэр Сум в рамках предвыборной кампании обещал, что Боровую (хотя бы половину) сделают в том таки 2020 году…

Общество Ремонт дорог Ул. Боровая
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6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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