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На Сумщині в рамках програми «Велике будівництво» планують реконструкцію 7 ДЮСШ

Про це на пресконференції повідомив голова облдержадміністрації Дмитро Живицкий

«Сьогодні в рамках програми Президента України Володимира Зеленського планується відновлення по всій Україні спортивних шкіл. І ми подали в цей перелік обласний інтернат спортивного профілю «Барса», кінно-спортивну школу, інші школи такого спрямування, – розповів Дмитро Живицький. – Також хочемо провести перемовини з Сумською обласною організацією ФСТ «Динамо», щоб нам передали лижну трасу в Токарях, з приміщеннями. Тоді ми могли б туди вкласти державні кошти і зробити нормальну дитячо-юнацьку спортивну школу з біатлону та лижного спорту».

За його словами, є ідеї й щодо розвитку дитячої кінно-спортивної школи. Зокрема, за попередніми планами, вона матиме дві функції – виховання спортсменів із кінного спорту та іпотерапія для дітей з інвалідністю.

«Я доручив, щоб завтра (22 липня) до кінця дня управління молоді і спорту облдержадміністрації разом із Центром реабілітації дітей з інвалідністю відпрацювали наші пропозиції до Міністерства молоді та спорту. Це дуже важливо – не лише виховувати спортсменів, але й паралельно направляти ресурси на реабілітацію дітей із інвалідністю», – наголосив голова облдержадміністрації.

Общество
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6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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