Велике будівництво на Сумщині: голова облдержадміністрації розповів, які об’єкти будуть побудовані найближчим часом Під час пресконференції Дмитро Живицький наголосив, що завдяки програмі Президента України Володимира Зеленського невдовзі на Сумщині відкриються нові приймальні відділення, амбулаторії сільської медицини, школи, садочки, спортивні майданчики та стадіони.

«Один з об’єктів «Великого будівництва» – новий дитячий садок в обласному центрі ми маємо відкрити до 30-річчя Незалежності України, – зазначив голова облдержадміністрації. – Ми хочемо облаштувати навколо дитячого садка екологічну територію, зробити сучасні дитячі майданчики. І зараз будівельні бригади працюють у кілька змін, щоб завершити всі роботи вчасно».

Проблемним об’єктом є Недригайлівська школа. Дмитро Живицький виїжджав на цей об’єкт і йому відомо, що там були недоброчесні підрядники. На сьогодні завдання – запустити хоча б три поверхи в цій школі, щоб діти першого вересня розпочали навчання. А на наступний рік необхідно буде доробити спортивну залу та четвертий поверх.

Також у рамках «Великого будівництва» до кінця місяця буде оголошено тендер на реконструкцію шкільного басейну в Охтирці.

Говорив Дмитро Живицький і про відкриття в рамках програми «Велике будівництво» 7 приймальних відділень в області – у містах Суми, Шостка, Конотоп, Охтирка, Ромни та Глухів. На минулому тижні перше таке відділення було відкрите в Сумській обласній клінічній лікарні. Незабаром планують відкрити ще чотири оновлені приймальні відділення в опорних лікарнях.

Також, за його словами, невдовзі буде оголошено тендер на розробку проекту будівництва першої черги нового 8-ми поверхового хірургічного корпусу Сумської обласної клінічної лікарні по вулиці Ковпака в Сумах. До речі, по вулиці Ковпака планується створення справжнього сучасного медичного містечка з вертолітним майданчиком для оперативної доставки з усієї області пацієнтів з важкими станами.

Крім того, голова облдержадміністрації розповів, що в рамках «Великого будівництва» відновлюються дороги державного значення (на це виділено близько 2 млрд грн), дороги місцевого значення, комунальні дороги й вулиці (понад 800 млн грн).

«Ми домовилися з керівництвом міста Суми, що за 2021-2022 рр. повністю відремонтуємо проспект Лушпи. У цьому році ми подаємо проспект Лушпи в переліку доріг, який буде фінансуватися за рахунок державного дорожнього фонду. Тож 25 млн грн буде виділено з дорожнього фонду і 25 млн грн, ми домовилися, що виділяє міська рада. Усього цей проект розрахований на 100 млн грн. За два роки 50 млн грн – це фінансування дорожнього фонду і 50 млн грн – місцевий бюджет».