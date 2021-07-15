Велике будівництво на Сумщині: голова облдержадміністрації розповів, які об’єкти будуть побудовані найближчим часом

«Один з об’єктів «Великого будівництва» – новий дитячий садок в обласному центрі ми маємо відкрити до 30-річчя Незалежності України, – зазначив голова облдержадміністрації. – Ми хочемо облаштувати навколо дитячого садка екологічну територію, зробити сучасні дитячі майданчики. І зараз будівельні бригади працюють у кілька змін, щоб завершити всі роботи вчасно».
Проблемним об’єктом є Недригайлівська школа. Дмитро Живицький виїжджав на цей об’єкт і йому відомо, що там були недоброчесні підрядники. На сьогодні завдання – запустити хоча б три поверхи в цій школі, щоб діти першого вересня розпочали навчання. А на наступний рік необхідно буде доробити спортивну залу та четвертий поверх.
Також у рамках «Великого будівництва» до кінця місяця буде оголошено тендер на реконструкцію шкільного басейну в Охтирці.
Говорив Дмитро Живицький і про відкриття в рамках програми «Велике будівництво» 7 приймальних відділень в області – у містах Суми, Шостка, Конотоп, Охтирка, Ромни та Глухів. На минулому тижні перше таке відділення було відкрите в Сумській обласній клінічній лікарні. Незабаром планують відкрити ще чотири оновлені приймальні відділення в опорних лікарнях.
Також, за його словами, невдовзі буде оголошено тендер на розробку проекту будівництва першої черги нового 8-ми поверхового хірургічного корпусу Сумської обласної клінічної лікарні по вулиці Ковпака в Сумах. До речі, по вулиці Ковпака планується створення справжнього сучасного медичного містечка з вертолітним майданчиком для оперативної доставки з усієї області пацієнтів з важкими станами.
Крім того, голова облдержадміністрації розповів, що в рамках «Великого будівництва» відновлюються дороги державного значення (на це виділено близько 2 млрд грн), дороги місцевого значення, комунальні дороги й вулиці (понад 800 млн грн).
«Ми домовилися з керівництвом міста Суми, що за 2021-2022 рр. повністю відремонтуємо проспект Лушпи. У цьому році ми подаємо проспект Лушпи в переліку доріг, який буде фінансуватися за рахунок державного дорожнього фонду. Тож 25 млн грн буде виділено з дорожнього фонду і 25 млн грн, ми домовилися, що виділяє міська рада. Усього цей проект розрахований на 100 млн грн. За два роки 50 млн грн – це фінансування дорожнього фонду і 50 млн грн – місцевий бюджет».