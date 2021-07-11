Чего ждать сумчанам от погоды завтра?

По области и г. Сумы ожидается переменная облачность, ночью дождь, местами значительный, гроза, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью +13 .. + 18 °С, днем +20 .. + 25 °С, по г.Сумы ночью +16 .. + 18 °С, днем +22 .. + 24 °С.
В начале недели атмосферные фронты с северо-запада принесут в Сумскую область кратковременные дожди с грозами и понижение температуры воздуха....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что на выходных,...
Об этом сообщает Сумской областной гидрометцентр....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...
Погода на следующей неделе на Сумщине существенно не изменится. Ожидается жаркая, преимущественно сухая погода....