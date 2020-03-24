Олимпийские игры-2020: когда соревнуются спортсмены из Сум

Они будут соревноваться в двух видах спорта. Бороться представители Сум будут за медали в беге, толкании ядра и стрельбе из лука. пишет Суспільне.
Список спортсменов Сумщины, которые будут участвовать в Олимпийских играх:
Александр Погорилко - бег на 400 м,
Игорь Мусиенко - толкание ядра,
Алексей Гунбин - стрельба из лука.
Первым будет выступать Алексей Гунбин. Он начнет соревноваться в первый день Олимпиады - 23 июля. Одним из последних выступать легкоатлет Игорь Мусиенко - 5 августа.
Календарь выступлений спортсменов Сумщины на Олимпийских играх:
Александр Погорилко (бег на 400 м) - 30 и 31 июля;
Игорь Мусиенко (толкание ядра) - 3 и 5 августа;
Алексей Гунбин (стрельба из лука) - 23, 27-29 июля, 31 июля.
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