Олимпийские игры-2020: когда соревнуются спортсмены из Сум На Олимпийских играх-2020 в Токио выступят три спортсмена из Сум.

Они будут соревноваться в двух видах спорта. Бороться представители Сум будут за медали в беге, толкании ядра и стрельбе из лука. пишет Суспільне.

Список спортсменов Сумщины, которые будут участвовать в Олимпийских играх:

Александр Погорилко - бег на 400 м,

Игорь Мусиенко - толкание ядра,

Алексей Гунбин - стрельба из лука.

Первым будет выступать Алексей Гунбин. Он начнет соревноваться в первый день Олимпиады - 23 июля. Одним из последних выступать легкоатлет Игорь Мусиенко - 5 августа.

Календарь выступлений спортсменов Сумщины на Олимпийских играх:

Александр Погорилко (бег на 400 м) - 30 и 31 июля;

Игорь Мусиенко (толкание ядра) - 3 и 5 августа;

Алексей Гунбин (стрельба из лука) - 23, 27-29 июля, 31 июля.