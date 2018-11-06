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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:27404

Сумские патрульные спасли женщину, которая наглоталась таблеток (видео)

Инспекторы Максим Тарахно и Анжела Колесник получили сообщение о срочной помощи.

Обеспокоенный заявитель рассказал, что во время переписки его знакомая сообщила о намерении покончить жизнь самоубийством. В последнем ее сообщении она написала, что выпила два блистера снотворных таблеток и сейчас уже засыпает. Поиски женщины осложняло то, что мужчина знал только подъезд дома, где она проживала.

Стражи порядка сразу отправились по адресу. Опросив граждан, патрульным не удалось установить квартиру, где живет женщина. В то же время полицейские выяснили, что женщина отдыхала на свадьбе, поэтому решили поехать туда. Там патрульные разыскали ее парня. Он рассказал, что она имеет серьезные проблемы с сердцем. Действовать надо было оперативно, поскольку существовала реальная угроза жизни и здоровью человека. Стражи порядка быстро вернулись к многоэтажке. Мужчина не имел ключей от квартиры, поэтому патрульные помогли ему выбить дверь.

«Попав в помещение, мы увидели на кровати женщину без сознания. Рядом с ней лежали два блистера снотворных таблеток. Мы вызвали скорую и оказали неотложную медицинскую помощь, приведя ее в чувство», - рассказали патрульные.

В дальнейшем инспекторы передали женщину под надзор медиков.

Право Попытка самоубийства
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головний тренер ФК "Альянс"

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