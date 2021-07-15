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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:21394

Виставку світлин нацгвардійця Віталія Марківа презентували у Сумах

У стінах Сумської обласної філармонії відкрилася виставка фоторобіт гвардійця Віталія Марківа. На світлинах – сам нацгвардієць, його родина та, звісно, побратими.

Усі фото, що зібрані на виставці – надбання власного архіву Віталія Марківа та його гвардійців-побратимів. Українськими містами вона подорожує вже понад чотири місяці.

Звісно, одними з перших власний фотоархів Віталія Марківа прийшли переглянути гвардійці військової частини 3051 Національної гвардії України. Загалом, у Сумах виставка світлин гвардійця знаходиться у вільному доступі для усіх охочих мешканців міста та його гостей.

Довідково

Віталій Марків – гвардієць батальйону оперативного призначення імені генерал-майора Сергія Кульчицького. У червні 2017-го він був затриманий в Італії, коли приїхав у гості до матері. Його звинуватили у вбивстві італійського фоторепортера та його російського перекладача. Ті загинули у травні 2014-го року на Донеччині в результаті мінометного обстрілу бойовиків в районі гори Карачун, м. Слов’янськ. У 2019-му військовослужбовця засудили до 24-х років ув’язнення. Проте трирічне поневіряння у в’язниці та судах завершилось перемогою нацгвардійця та України загалом над інспіраторами цієї операції – російськими спецслужбами та агентами впливу в Італійській Республіці. У листопаді 2020-го апеляційний суд Мілана Віталія Марківа виправдав.

Група інформації і комунікації військової частини 3051

Общество
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Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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