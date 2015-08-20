В центре Сум хотят создать Аллею Героев АТО

Члены семей погибших выразили свои пожелания по созданию Аллеи Героев в центральной части Сум. Городской голова Александр Лысенко сообщил, что это важная инициатива, потому поручит архитекторам предоставить свои предложения относительно возможных мест расположения этого объекта.
Департамент обеспечения ресурсных платежей не получил необходимых документов от общественного фонда «Сумы»....
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Родители и родственники погибших участников АТО обратились к главе Сумской облгосадминистрации с просьбой помочь им установить справедливость - ремонт Аллеи...
15 апреля в Сумах на центральном кладбище установили памятники погибшим в АТО воинам....
В центре города Бурынь руководство района и города, бурынчане и приглашенные представители громад сел района приняли участие в торжественном открытии...