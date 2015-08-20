В центре Сум хотят создать Аллею Героев АТО В КУ «Центр участников боевых действий» состоялась встреча мэра Сум Александра Лысенко и чиновников мэрии с членами семей Героев, погибших на востоке Украины.

Члены семей погибших выразили свои пожелания по созданию Аллеи Героев в центральной части Сум. Городской голова Александр Лысенко сообщил, что это важная инициатива, потому поручит архитекторам предоставить свои предложения относительно возможных мест расположения этого объекта.