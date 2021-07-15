В Сумах обнаженная женщина требовала отвезти ее в психиатрическую больницу (видео) В Сумах на ул. Троицкая обнаженная женщина пыталась вызвать такси и требовала отвезти ее в психиатрическую больницу.

Видео разместили на канале @sumy.online в Instagram, пишет ОдинДома. Подробности позже…