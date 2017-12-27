Сумской легкоатлет прокомментировал свою дисквалификацию

«К сожалению, ФЛАУ только ставило палки в колеса, у них задача была меня убрать, потому, как некоторые представители ФЛАУ говорят, что я очень много говорю. А им нужны такие, чтобы молчали. Даже тогда, когда на сборах с крысами и мышами живут. А я об этом не молчал», - написал он в Фейсбуке.
Напомним: об обвинениях в допинге стало известно еще в 2017 году. Спортсмен отбрасывал все обвинения, но честно отбыл двухлетнюю дисквалификацию, продолжаю тренироваться и отобравшись на олимпийские игры. Однако буквально за несколько дней до старта Олимпиады ФЛАУ сообщила об отстранении спортсмена, ссылаясь на решение Спортивного арбитражного суда
В адрес ФЛАУ поступило решение Спортивного арбитражного суда от 15 июля 2021 года по делу о дисквалификации Игоря Главана (спортивная...
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