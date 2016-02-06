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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:43738

В Сумском облсовете хотят пристроить в облагролес еще одного депутата

Депутат Сумского облсовета от «ОПЗЖ» Дмитрий Ефименко претендует на должность первого заместителя генерального директора Сумского областного коммунального агролесохозяйственного предприятия «Сумыоблагролес».

Он подал декларацию кандидата на должность в Национальное агентство по предотвращению коррупции. Согласно ей, за прошлый год депутат сумел заработать аж 12 тыс. грн в Научном информационно-аналитическом центр «Торговый дом Национальной академии аграрных наук Украины». У его жены Алины дела идут получше – она заработала почти миллион гривен как предприниматель – фитнес-клуб, а также 27 тыс. грн помощи на ребенка.

Несмотря на скудные доходы в кэше депутат держит 842 тыс. грн, 73 тыс. долларов, у его жены и тут больше – 1,5 млн грн и 154 тыс. долларов.

Имея такие деньги, депутат умудрился взять кредит в банке на 40 тыс. грн, из которых пока вернул меньше половины.

У депутата два авто – HYUNDAI TUCSON 2017 г.в за 800 тыс. грн и Mazda CX-9 2008 г.в. (владеет совместно с женой).

Жилья у депутата нет, но он пользуется домом (105 кв.м), а вместе с семьей и квартирой (130 кв.м) мамы. У жены есть нежилое помещение в 322 кв. м – фитнес-клуб.

Напомним6 Дмитрий Ефименко был прокурором, а после Революции Достоинства адвокатом. Его отец – Константин Ефименко был заместителем мэра Сум Геннадия Минаева, а затем директором областного КП «Аэропорт «Сумы».

Напомним: в Сумской «Облагролесхоз» постоянно устраивают безработных депутатов облсовета, однако прибыли предприятие не приносит, в отличие от предприятий управления лесного хозяйства, которые не подчиняются депутатам.

Политика Дмитрий Ефименко Сумыоблагролес
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