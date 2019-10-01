На Сумщине запрещено лов (добычу) речных раков

В соответствии с приказом начальника управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Сумской области, с целью обеспечения охраны речных раков во время их естественного воспроизводства, запрещается лов (добыча) речных раков в период второй линьки с 01.08.2021 по 30.09.2021 года.
Сумской рыбоохранный патруль сообщает, что 25 августа государственными инспекторами разоблачено грубое нарушение Правил рыболовства на Косовщинском водохранилище....
Відповідно до наказу Управління Державного агентства рибного господарства у Сумській області від 23.07.2020 № 66 «Про встановлення терміну заборони на...
6 июля государственными инспекторами Сумского рыбоохранного патруля разоблаченj грубое нарушение Правил рыболовства....
2 июня государственными инспекторами Сумского рыбоохранного патруля разоблачено грубое нарушение Правил рыболовства....
С 1 октября разрешается вылов всех видов водных биоресурсов....