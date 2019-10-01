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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:44353

На Сумщине запрещено лов (добычу) речных раков

Запрет будет действовать два месяца.

В соответствии с приказом начальника управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Сумской области, с целью обеспечения охраны речных раков во время их естественного воспроизводства, запрещается лов (добыча) речных раков в период второй линьки с 01.08.2021 по 30.09.2021 года.

Общество Раки
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