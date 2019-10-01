На Сумщине запрещено лов (добычу) речных раков Запрет будет действовать два месяца.

В соответствии с приказом начальника управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Сумской области, с целью обеспечения охраны речных раков во время их естественного воспроизводства, запрещается лов (добыча) речных раков в период второй линьки с 01.08.2021 по 30.09.2021 года.