Чем дышали сумчане в июне Отдел экологии, энергосбережения и расчетов за энергоносители со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии информирует о состоянии загрязнения атмосферного воздуха в городе в июне.

Наблюдение за содержанием пыли, диоксида серы, оксида углерода, диоксида и оксида азота, аммиака, формальдегида проводились ежедневно на трех стационарных постах.

В течение июня было отобрано 1246 проб атмосферного воздуха.

Среднемесячные концентрации по городу превышали санитарные нормы в атмосферном воздухе по пыли, диоксиду азота - в 2 раза, формальдегиду - в 1,4 раза. Другие ингредиенты, которые определялись, были ниже санитарных норм.

В июне на ПСЗ № 5 (ул. Металлургов) среднемесячный содержимое по пыли превышал уровень ПДК в 2,4 раза, диоксида азота - в 2,6 раза, формальдегида - в 1,4 раза.

Среднемесячная концентрация превышала ПДК по пыли в 1,9 раза, диоксиду азота - в 1,8 раза на ПСЗ № 4 (ул. Харьковская), а по пыли - в 1,6 раза, по диоксиду азота - в 1,8 раза в ПСЗ № 3 (ул. Сумско-Киевских дивизий).

В отчетном месяце зафиксировано превышение максимально разовой концентрации по пыли на ПСЗ № 5 (ул. Металлургов):

10 июня в 7:00 в 1,2 раза при штиле;

16 июня в 19:00 в 1,2 раза при северо-восточном направлении ветра со скоростью 1 м/с;

24 июня в 7:00 в 1,2 раза при штиле;

25 июня в 7:00 и 19:00 в 1,4 раза при штиле и в 1,2 раза при северном направлении ветра со скоростью 3 м/с соответственно.

Кроме этого, 17 июня в 19:00 зафиксирован случай превышения максимально разовой концентрации в 1,4 раза по оксиду углерода на ПСЗ № 5.

Также в июне на ПСЗ № 5 обнаружено четыре случая превышения максимально разовой концентрации по диоксиду азота в 1,1 раза:

17 июня в 19:00 при северо-восточном направлении ветра со скоростью 5 м/с;

19 июня в 7:00 при южном направлении ветра со скоростью 5 м/с;

24 июня в 7:00 при штиле;

26 июня в 19:00 при северо-восточном направлении ветра со скоростью 5 м/с.

На ПСЗ № 3 (ул. Сумско-Киевских дивизий) выявлен случай превышения максимально разовой концентрации по диоксиду азота в 1,1 раза 26 июня в 19:00 при северо-восточном направлении ветра со скоростью 5 м/с.

По сравнению с предыдущим месяцем уровень загрязнения атмосферного воздуха города пылью, диоксидом серы увеличился, диоксидом азота, оксидом углерода, формальдегом уменьшился, оксидом азота и аммиака остался почти на прежнем уровне.

Высоких и экстремально высоких уровней загрязнения атмосферного воздуха не наблюдалось.

Наблюдение за уровнем радиационного загрязнения атмосферного воздуха ежедневно проводила авиаметеорологических станция Сумы. Радиационный фон в июне составил по городу 12-13 мкР/ч и не превышал допустимых значений.