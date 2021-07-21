На Сумщине еще 17 случаев заболевания коронавирусом: 2 летальных (подробности) По состоянию на 21 июля в Сумской области 78 221 случай заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили в 17 человек (Бурынский район - 1, Глухов - 1, Конотоп - 2, Конотопский район - 1, Недригайловский район - 1, Ахтырский район - 1, Сумы - 10).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1335 летальных случая, из них за минувшие сутки - 2 (Конотоп - 1, Шосткинский район - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 76 601 человек, из них за минувшие сутки - 9 (Глухов - 1, Глуховский район - 1, Кролевецкий район - 1, Сумы - 5, Шостка - 1).