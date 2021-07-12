Сумской хоккеист помог сборной победить Турцию В австрийской Вене продолжается чемпионат Европы по хоккею на траве среди спортсменов до 18 лет во втором дивизионе.

В соревнованиях принимают участие 7 команд, в том числе и сборная Украины, в составе которой играют шестеро хоккеистов с Сумщины. Сумскую СДЮСШОР «Динамо» представляют Богдан Толстолыткин, Владимир Верлан, Денис Хмаренко и Ярослав Бергилевич, а Шосткинскую КДЮСШ «Барса» Егор Махотков и Константин Колиенко.

После поражения в первом матче от Польши 1:4 во втором украинцы обыграли турков 2:1. Первый гол за наших забил сумчанин Ярослав Бергилевич.

21 июля наша команда сыграет против Австрии.