На Сумщине подростки угнали скутер Сотрудники уголовного розыска совместно с ювенальными полицейскими не только установили личности двух несовершеннолетних ребят, 13-ти и 15-ти лет, которые похитили припаркованный возле многоэтажки скутер, но и нашли само транспортное средство.

О краже скутера, который был припаркован возле многоэтажки, в полицию сообщил 25-летний владелец. Заявитель рассказал, что транспорт там находился уже несколько дней, потому что сломался, а сегодня он обнаружил его исчезновение.

Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, правоохранители установили - к краже причастны двое местных несовершеннолетних ребят, 13-ти и 15-ти лет.

Полицейским подростки признались, что двухколесный транспорт откатили в другой микрорайон города. Там его бросили, потому что не смогли завести.

Похищенный скутер найден, он находится на площадке временного хранения транспортных средств Шосткинского районного управления полиции. Его вернут владельцу после необходимых следственных действий. В полиции по данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 289 «Незаконное завладение транспортным средством» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.