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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:08250

В Шостке поймали вора, который совершил 23 кражи кабелей связи

Полицейские Шостки разоблачили 33-летнего местного жителя, который в течение трех месяцев похищал из подъездов многоэтажек и с внешних стен домов кабели телефонной и Интернет-связи.

По данным следствия, злоумышленник действовал в подъездах многоэтажек днем, а ночью его внимание привлекали кабели телефонной связи, которые проходили по внешним стенам домов. Похищенное он продавал, а вырученные деньги тратил на свои нужды.

Правоохранители уже установили причастность 33-летнего мужчины к совершению 23 краж. Своими действиями подозреваемый не только наносил ущерб предприятию, но и оставлял без связи многочисленных абонентов.

Злоумышленнику следователи полиции уже сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает арест на срок от трех до шести месяцев или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Сейчас правоохранители проверяют указанного мужчины на причастность к совершению других подобных преступлений, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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