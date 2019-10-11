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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:40406

На Сумщине будут судить педофила

До 8 лет лишения свободы грозит мужчине за совращение малолетнего.

Кролевецким отделом Конотопской окружной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 28-летнего мужчины по факту развращения малолетнего.

Установлено, что 6 июня 2021 года в г. Кролевец обвиняемый проследил за 7-летним мальчиком, зашел за ним в подъезд, закрыл рот и пытался снять с него штаны. Лишь чудом ребенку удалось вырваться и убежать. Мужчину задержали сотрудники полиции через несколько часов.

Несмотря на то, что задержанный до этого уже был 4 раза судим, он холост, не имеет постоянного заработка и склонен к употреблению спиртных напитков, решением Кролевецкого районного суда 8 июня 2021 года он взят под стражу с альтернативой освобождения под залог в размере 45 тыс. грн. Прокуратура направила апелляционную жалобу на это решение, настаивая на содержании под стражей без права на залог, однако до сих пор жалоба не рассмотрена.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 156 (развращение малолетнего) УК Украины. За содеянное ему грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. В настоящее время обвиняемый не уплатил залог и находится в СИЗО.

Право Педофил
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