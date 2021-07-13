В Сумах авария на Белопольском шоссе

Прибыв на место ДТП, инспекторы выяснили, что водитель транспортного средства ЗАЗ-Daewoo, не придерживаясь безопасной скорости и дистанции, допустил столкновение с автомобилем Fiat Doblò.
Вследствие ДТП транспортные средства получили механические повреждения.
Патрульные оформили ДТП, а также составили на руководителя автомобиля ЗАЗ-Daewoo админматериалы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и ст. 126 (Управление без соответствующих документов) КоАП, сообщает патрульная полиция Сумской области.
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