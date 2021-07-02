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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:03313

Сумские копы остановили «еще трезвого» водителя

«Так я еще трезвый - понимаю, что говорю и делаю», - так объяснил гражданин свою нетрезвую езду.

Патрулируя улицу Ивана Сирко, инспекторы увидели автомобиль ЗАЗ, водитель которого двигался с нарушением ПДД. После остановки, водитель быстро вышел из легковушки и спокойно пошел, будто не управлял автомобилем. На то, конечно, была своя причина. Мужчина имел явные признаки алкогольного опьянения. В присутствии двух свидетелей гражданин прошел освидетельствование на состояние опьянения. Результат осмотра превысил допустимую норму почти в 11 раз и составил 2,12 промилле алкоголя.

На мужчину патрульные составили административный протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП. От управления его отстранили, сообщает патрульная полиция Сумской области.

Право Пьяный за рулем
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6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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