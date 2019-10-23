Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:55265

На Сумщине изъято контрафактных табачных изделий на 1,5 млн грн

Сотрудники ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры в пределах досудебного расследования в уголовном производстве разоблачили группу лиц в незаконном изготовлении подакцизной продукции.

Установлено, что в течение 2020-2021 года граждане Украины осуществляли реализацию незаконно изготовленных табачных изделий без марок акцизного налога гражданам Украины, которые в свою очередь, осуществляли перепродажу незаконно изготовленных табачных изделий гражданам, используя торговые киоски в г. Сумы.

На основании постановления районного суда г. Сумы правоохранители провели санкционированные обыски в нежилых помещениях, по результатам которых выявлено и изъято: документы на отправку, табачные изделия известных брендов (всего 23 наименования) без марок акцизного налога и с марками акцизного налога с признаками подделки.

Всего изъято более 25 тыс. пачек табачных изделий общей стоимостью по предварительной оценке более 1,5 млн гривен.

Обнаруженные и изъятые товарно-материальные ценности присоединены к материалам уголовного производства.

Право Подакцизные товары
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине посадили организатора нелегального нефтезавода
19.05.2021 11:50

На Сумщине посадили организатора нелегального нефтезавода

По материалам уголовного производства, направленного в суд следователем налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области, судом вынесен обвинительный приговор....

В Сумах изъяли 320 кг контрабандных табачных изделий
30.11.2020 14:30

В Сумах изъяли 320 кг контрабандных табачных изделий

Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры продолжается досудебное следствие по факту незаконного оборота на территории города Сумы табачных изделий для...

В Сумах накрыли подпольный мини-завод по производству спирта
05.06.2020 14:47

В Сумах накрыли подпольный мини-завод по производству спирта

Под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области прекращена деятельность подпольного мини-завода по незаконному производству спирта (ч. 2 и 3 ст. 204...

В Шостке правоохранители обнаружили место накопления крупной партии нелегальных сигарет
14.03.2020 12:18

В Шостке правоохранители обнаружили место накопления крупной партии нелегальных сигарет

Сумской пограничный отряд в тесном взаимодействии с другими правоохранительными органами Сумщины принимает комплекс системных мер, направленных на противодействие незаконному перемещению...

В Ахтырке накрыли подпольный табачный цех
23.10.2019 12:48

В Ахтырке накрыли подпольный табачный цех

Подпольное производство сигарет нанесло ущерб государству почти на 30 млн гривен....

Новости

На Сумщине еще 35 человек подхватили коронавирус (подробности)
Сегодня 08:44
Горячую воду обещают дать сумчанам 23 июля
Вчера 11:14
В Сумах авария на Белопольском шоссе
Сегодня 14:06
В приложении «Дія» больше нельзя записаться на вакцинацию
Сегодня 14:05
На Сумщине изъято контрафактных табачных изделий на 1,5 млн грн
Сегодня 13:55
В Сумах появился новый мурал
Сегодня 13:46
Сумские дорожники заплатят почти 3 млн грн штрафа
Сегодня 13:35
Для Сумщины выделили 40 миллионов гривен образовательной субвенции
Сегодня 13:16
На Сумщине судили двух россиян за незаконное пересечение границы
Сегодня 12:43
Минус один: из-за допинга из олимпийской сборной Украины выбыл сумчанин
Сегодня 12:14
В Сумах поймали вора, укравшего сумочку у представительницы Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания
Сегодня 12:10
На Сумщине дали 5 лет за смертельное ДТП
Сегодня 12:07
view counter

Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

Статьи

Україна відкриває останній – 5-й етап вакцинації населення проти COVID-19
Сегодня 12:26
У Сумах посилюють контроль за перебуванням неповнолітніх поза домівкою в нічний час
Сегодня 11:44
Невероятные приключения ахтырского журналиста в Риме на ЕВРО-2020
Сегодня 07:16
"Пятеро СБУшников обмывали звание на границе с Россией": детали нападения на пограничников на Сумщине
Вчера 18:32
На Сумщине повысились коронавирусные показатели (итоги недели)
Вчера 13:37
Украинский язык в туризме и культуре стал обязательным
16.07.2021 17:15
Виктор Ющенко построил огромную резиденцию под Киевом. Ее окружает защитный ров и болото
16.07.2021 13:45
Бова прийшов і намагався тиснути на суд!
16.07.2021 12:36
З 1 липня збільшився розмір прожиткового мінімуму
15.07.2021 15:46
З 16 липня для кандидатів на посади державної служби змінюються умови конкурсу: роз’яснення НАДС
15.07.2021 09:03
Сумские власти похвастались «Романтикой»
14.07.2021 16:55
Обережно в лісах: утримується найвищий клас пожежної небезпеки
13.07.2021 14:56
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.