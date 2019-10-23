На Сумщине изъято контрафактных табачных изделий на 1,5 млн грн Сотрудники ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры в пределах досудебного расследования в уголовном производстве разоблачили группу лиц в незаконном изготовлении подакцизной продукции.

Установлено, что в течение 2020-2021 года граждане Украины осуществляли реализацию незаконно изготовленных табачных изделий без марок акцизного налога гражданам Украины, которые в свою очередь, осуществляли перепродажу незаконно изготовленных табачных изделий гражданам, используя торговые киоски в г. Сумы.

На основании постановления районного суда г. Сумы правоохранители провели санкционированные обыски в нежилых помещениях, по результатам которых выявлено и изъято: документы на отправку, табачные изделия известных брендов (всего 23 наименования) без марок акцизного налога и с марками акцизного налога с признаками подделки.

Всего изъято более 25 тыс. пачек табачных изделий общей стоимостью по предварительной оценке более 1,5 млн гривен.

Обнаруженные и изъятые товарно-материальные ценности присоединены к материалам уголовного производства.