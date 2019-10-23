На Сумщине изъято контрафактных табачных изделий на 1,5 млн грн

Установлено, что в течение 2020-2021 года граждане Украины осуществляли реализацию незаконно изготовленных табачных изделий без марок акцизного налога гражданам Украины, которые в свою очередь, осуществляли перепродажу незаконно изготовленных табачных изделий гражданам, используя торговые киоски в г. Сумы.
На основании постановления районного суда г. Сумы правоохранители провели санкционированные обыски в нежилых помещениях, по результатам которых выявлено и изъято: документы на отправку, табачные изделия известных брендов (всего 23 наименования) без марок акцизного налога и с марками акцизного налога с признаками подделки.
Всего изъято более 25 тыс. пачек табачных изделий общей стоимостью по предварительной оценке более 1,5 млн гривен.
Обнаруженные и изъятые товарно-материальные ценности присоединены к материалам уголовного производства.
По материалам уголовного производства, направленного в суд следователем налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области, судом вынесен обвинительный приговор....
Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры продолжается досудебное следствие по факту незаконного оборота на территории города Сумы табачных изделий для...
Под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области прекращена деятельность подпольного мини-завода по незаконному производству спирта (ч. 2 и 3 ст. 204...
Сумской пограничный отряд в тесном взаимодействии с другими правоохранительными органами Сумщины принимает комплекс системных мер, направленных на противодействие незаконному перемещению...
Подпольное производство сигарет нанесло ущерб государству почти на 30 млн гривен....