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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:4894

На Сумщине спасатели трижды ликвидировали возгорание сухой растительности

В течение 19 июля пожарно-спасательные подразделения Сумщины ликвидировали три масштабные пожары в природных экосистемах.

Возгорания сухой растительности возникали на Роменщине и в г. Ахтырка. Общая площадь пройденная огнем составляет более 3,5 га.

В частности, самое большое возгорание произошло в г. Ахтырка. В 16:58 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение, что в пер. Заводской пылает сухая растительность и кустарники. Горение происходило на площади около 3 га. Дежурному караулу 22-й государственной пожарно-спасательной части удалось локализовать пожар в 17:50. В 20:07, потратив на тушение почти 16 тонн воды, полностью ликвидировали возгорание и не допустили дальнейшего распространения огня.

Всего на тушение было привлечено 4 единицы специальной техники и 14 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным.

Во всех трех случаях к возгоранию привело неосторожное обращение с огнем. Призываем граждан не провоцировать пожаров в природных экосистемах, а при обнаружении признаков горения извещать спасателей по телефону «101», сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Пожар
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головний тренер ФК "Альянс"

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