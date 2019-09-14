В Сумах появился новый мурал

Об этом сообщила сумчанка Римма Миленкова.
«Мы создали его для того, чтобы общество узнало о 17 Глобальных Целях и, в частности, о Цели № 4 – «Качественное образование». Детали мурала разработаны студентами Сумского государственного университета.
Реализация осуществлена:
- Риммой Миленковой,
- Вадимом Дубоделовым,
- Игорем Шевченко,
- Оксаной Сокол,
- Дмитрием Симоновым,
- Юрием Петрушенко
- и участниками АТО, пожелавших остаться incognito.
Проект выполнен в рамках международной программы Art for Act при поддержке EENCE - Сети Гражданской Образования Страны Восточного партнерства.
Он реализован Центром Образования в течение жизни и ОО BureauArt (Сумы).
Спасибо Сумскому государственному университету за содействик реализации цели - Качественное Образование - это кредо нашей alma mater!
Очень скоро во многих странах появятся муралы, посвященные одной из Целей. Но нам приятно быть первыми!», - написала она в Фейсбуке.
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