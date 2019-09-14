В Сумах появился новый мурал Он посвящен Цели Устойчивого Развития № 4.

Об этом сообщила сумчанка Римма Миленкова.

«Мы создали его для того, чтобы общество узнало о 17 Глобальных Целях и, в частности, о Цели № 4 – «Качественное образование». Детали мурала разработаны студентами Сумского государственного университета.

Реализация осуществлена:

- Риммой Миленковой,

- Вадимом Дубоделовым,

- Игорем Шевченко,

- Оксаной Сокол,

- Дмитрием Симоновым,

- Юрием Петрушенко

- и участниками АТО, пожелавших остаться incognito.

Проект выполнен в рамках международной программы Art for Act при поддержке EENCE - Сети Гражданской Образования Страны Восточного партнерства.

Он реализован Центром Образования в течение жизни и ОО BureauArt (Сумы).

Спасибо Сумскому государственному университету за содействик реализации цели - Качественное Образование - это кредо нашей alma mater!

Очень скоро во многих странах появятся муралы, посвященные одной из Целей. Но нам приятно быть первыми!», - написала она в Фейсбуке.