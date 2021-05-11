Для Сумщины выделили 40 миллионов гривен образовательной субвенции Комиссия Министерства образования и науки Украины распределила образовательную субвенцию и утвердил перечень объектов, которые будут реализованы за счет этих средств.

На развитие образования Сумской области выделили 40 млн гривен.

На Роменщине будут роеализовываться проекты «Реконструкция теплоснабжения Вильшанской ООШ I-III ступеней, замена тепловых сетей и реконструкция системы отопления» - 3,6 млн грн; «Реконструкция и термомодернизация подвального помещения Вильшанской общеобразовательной школы I-III ступеней» - 2,7 млн грн; «Создание лингафонного мультимедийного кабинета в Терновской общеобразовательной школе I-III ступеней Недригайловской поселкового совета» - 431,325 тыс. грн; «Современный инновационный компьютерный класс для полноценного овладения учащимися новыми информационно-коммуникационными технологиями в Коровинской общеобразовательной школе I-III ступеней Коровинского сельского совета» - 576,75 тыс. грн; «STEM-лаборатория для Липоводолинской специализированной школы I-III ступеней» - 1,088 млн грн.

Почти 14 млн получат высшие учебные заведения и колледжи Сумщины. В рамках бюджетной программы «Фонд развития учреждений профессионального перед высшими и высшего образования» предусмотрено государственное финансирование СумГУ, СНАУ, СумГПУ им. Макаренко, Глуховского национального педуниверситета им. Довженко, а также Конотопского индустриально-педагогического профессионального колледжа СумГУ и Глуховского агротехнического профессионального колледжа СНАУ - на ремонт, реконструкцию зданий, сооружений, спортплощадок, обустройство систем пожарной защиты.