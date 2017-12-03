Минус один: из-за допинга из олимпийской сборной Украины выбыл сумчанин В адрес ФЛАУ поступило решение Спортивного арбитражного суда от 15 июля 2021 года по делу о дисквалификации Игоря Главана (спортивная ходьба).

Пересмотрев дело, Спортивный арбитражный суд принял решение увеличить срок дисквалификации Игоря Главана до трех лет и аннулировать результаты, показанные им, начиная с 25 июля 2017 года.

Таким образом, Игорь Главан, который был утвержден в состав команды Украины для участия в Олимпийских играх-2020, а именно по спортивной ходьбе на 50 км, не сможет принять в них участие. Дисквалифицированного спортсмена заменит Валерий Литанюк, который шел в мировом топ-листе следующим и был утвержден Исполкомом ФЛАУ в резервный состав участников официальной делегации.

Напомним: сумской спортсмен утверждает, что допинг не употреблял, а дело против него сфабриковано.