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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:141405

Минус один: из-за допинга из олимпийской сборной Украины выбыл сумчанин

В адрес ФЛАУ поступило решение Спортивного арбитражного суда от 15 июля 2021 года по делу о дисквалификации Игоря Главана (спортивная ходьба).

Пересмотрев дело, Спортивный арбитражный суд принял решение увеличить срок дисквалификации Игоря Главана до трех лет и аннулировать результаты, показанные им, начиная с 25 июля 2017 года.

Таким образом, Игорь Главан, который был утвержден в состав команды Украины для участия в Олимпийских играх-2020, а именно по спортивной ходьбе на 50 км, не сможет принять в них участие. Дисквалифицированного спортсмена заменит Валерий Литанюк, который шел в мировом топ-листе следующим и был утвержден Исполкомом ФЛАУ в резервный состав участников официальной делегации.

Напомним: сумской спортсмен утверждает, что допинг не употреблял, а дело против него сфабриковано.

Спорт Дисквалификация Допинг Игорь Главан
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головний тренер ФК "Альянс"

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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